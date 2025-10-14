В российском премиум-сегменте автомобилей сменился лидер

Exceed стал лидером премиум-сегмента автомобилей в России

В сентябре 2025 года бренд Exeed зафиксировал небывалый в этом году подъем продаж своих автомобилей на территории России. Согласно заявлению пресс-службы, дилерам удалось реализовать 1964 автомобиля, что на 36,7% больше, чем в августе. Таким образом, компания укрепила свои позиции в премиум-сегменте российского автомобильного рынка.

Наибольший вклад в этот прогресс внесли флагманские модели: количество проданных среднеразмерных кроссоверов Exeed TXL увеличилось на 71% по сравнению с предыдущим месяцем и достигло 478 единиц. Объем реализации кросс-купе Exeed RX составил 475 штук, что на 26% больше, чем в августе. Продажи компактного кроссовера Exeed LX подросли на 2%, до 402 автомобилей.

Помимо этого, возросла популярность гибридных моделей Exeed: седана Exlantix ES (+38%) и кроссовера Exlantix ET (+27%). Продажи крупного кроссовера Exeed VX продемонстрировали рост на 51%. Представители компании связывают позитивную динамику с наличием основных комплектаций и расширением дилерской сети.

Ранее сообщалось, что модели Exlantix ET и ES были внесены в «Книгу рекордов России» за установление нового национального рекорда дальности пробега для гибридных автомобилей без подзарядки и дозаправки: кроссовер проехал 1361,6 км, а седан — 1486,4 км.

