Раритетный Chevrolet Chevelle найден на автосвалке

Редкий Chevrolet Chevelle 1966 года обнаружили брошенным на свалке

На территории авторазборки в одном из городов США найден раритетный Chevrolet Chevelle 1966 года. Эта машина, пусть и не являвшаяся иконой эпохи масклкаров, оказалась в компании других, забытых временем автомобилей. Несмотря на годы простоя, Chevelle сохранил свои узнаваемые черты и вероятность восстановления.

Авто привлекло внимание своим обликом: кузов, хотя и покрыт пылью и следами ржавчины, не выглядит совсем утраченным. Многие компоненты остались на месте, а стекла и фары целы. В салоне требуется серьезная реставрация, но основные элементы интерьера сохранились. Продавец сообщил, что автомобиль выставлен на аукционе eBay и его дальнейшая судьба зависит от энтузиастов и коллекционеров.

Chevrolet Chevelle 1966 года славился своей комплектацией, отражавшей экономическое развитие. В те годы модель получила более смелый дизайн, обновленные бамперы и улучшенную техническую часть. Именно эти машины сегодня высоко ценятся реставраторами. Впрочем, продавец уверен, что для возвращения Chevelle к жизни потребуется комплексная реставрация.

Среди других машин поблизости можно заметить и другие интересные экземпляры, но именно Chevelle 1966 года выделяется своим состоянием и внешним видом. Теперь автомобиль ожидает своего нового владельца, способного подарить ему второе рождение. Будем надеяться, что ценитель классики решится на этот сложный, но увлекательный проект.

