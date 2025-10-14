Как визит к врачу может обернуться лишением прав

ГИБДД получит доступ к медданным водителей и сможет изымать права с 2027 года

С начала весны 2027 года в РФ начинают действовать обновленные нормы, предоставляющие сотрудникам дорожной полиции право на получение сведений о самочувствии водителей непосредственно из медицинских организаций.

В соответствии с изменениями, Госавтоинспекция получает полномочия принимать решения о временном приостановлении действия водительского удостоверения, если у гражданина обнаружены болезни, при которых вождение транспортного средства может нести угрозу. Это станет возможным даже без обязательного прохождения медицинской комиссии – достаточно посещения врача, который зафиксирует диагноз в цифровой системе.

На курс лечения и подтверждение восстановления здоровья водителю отводится тридцать дней. После повторного медосвидетельствования и получения заключения о пригодности к управлению автомобилем, права будут возвращены.

До введения в действие данного закона водители проходили обязательный медосмотр один раз в десятилетие, а сотрудники ГИБДД не имели доступа к медицинским базам данных. Новый порядок формирует систему информационного обмена между Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел, что позволит осуществлять контроль за состоянием здоровья владельцев автомобилей в режиме реального времени.

