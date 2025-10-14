Владивостокская таможня не справляется с потоком машин из Азии

В порту Владивостока скопились паромы из Японии и Южной Кореи с тысячами машин. Владивостокская таможня испытывает серьёзную нагрузку из-за огромного количества автомобилей, прибывших из Южной Кореи, Китая и Японии. Такой мощный поток вызван активными покупками иномарок россиянами, стремящимися успеть оформить их до того, как с 1 ноября повысится утилизационный сбор.

© Quto.ru

«Перекупы» уже не советуют клиентам делать новые заказы — традиционные рынки, по их словам, практически опустошены, а в порту Владивостока образовались масштабные заторы. Поэтому вероятность успеть растаможить автомобиль до предполагаемой даты изменения утильсбора крайне невысока, говорят они.

Представители таможенной службы во Владивостоке подтверждают, что объём ввозимых автомобилей действительно резко вырос. Однако они утверждают, что значительных очередей нет, а все службы работают в стандартном режиме.

Но, по данным источника, все парковочные пространства в городе заполнены пригнанными автомобилями. Заполненные транспортом паромы совершают рейсы по нескольку раз в день, а затем подолгу ждут своей очереди на разгрузку.

Так, судно «Ангара», которое может вместить 500 автомобилей, ожидает выгрузки ещё с прошлых выходных. Рядом с ним находится другой паром, рассчитанный на 1 200 машин, и он также стоит в очереди. На фотографиях с места событий видны сотни иномарок, плотно стоящих на территории портовой парковки.