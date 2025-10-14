Audi готовит свой ответ «Гелендвагену»

Будущий рамный внедорожник марки может объединить ДНК Scout и фирменный стиль quattro. Возможна американская сборка.

Mercedes-Benz G-Class держит оборону с конца 1970-х, и до сих пор не встретил прямого соперника из Германии. BMW ограничилась кроссоверами X5 и XM, а Audi так и не решилась на настоящий флагман класса «офф-роуд». Похоже, это скоро изменится: в Ингольштадте зреет проект, который обещает стать самым суровым Audi за всю историю бренда.

Идея создать классический внедорожник под маркой Quattro обсуждается не первый год. Еще в 2023 тогдашний шеф-дизайнер производителя Марк Лихте признавался, что видит для него нишу рядом с Defender и G-Class. После смены креативного руководства на Массимо Фраскеллу концепт не похоронили — наоборот, к нему вернулись с новой энергией.

Глава Audi Гернот Дёлльнер недавно подтвердил, что марка «не отказалась от мечты о настоящем 4×4». Более того, он прямо заявил: такие нишевые модели помогают укреплять имидж и привносят свежие идеи в основную линейку. То есть, появление рамного внедорожника Audi не случайность, а осознанный стратегический шаг.

Ближайший технический родственник будущего Audi может оказаться весьма неожиданным — это электрический Scout Traveler, который Volkswagen Group возрождает специально для американского рынка. Если платформу удастся сделать общей, Audi получит в распоряжение рамную архитектуру, подключаемый полный привод с блокировками и электрическую силовую установку без миллиардных затрат на разработки.

По данным британского издания Autocar, сборку нового 4×4 могут запустить на американском заводе бренда Scout в Южной Каролине — это избавит Audi от «трамповских» пошлин и впишется в американскую «зелёную» политику. Однако, компания не исключает и вариант выделенного производства, если будут достигнуты выгодные концерну договоренности с властями США.

Официальных изображений потенциальной новинки пока нет, но независимый дизайнер Теофилус Чин уже показал рендер предполагаемого «Q-Wagon». На них мы видим массивный, почти квадратный кузов с пропорциями Scout и узнаваемыми элементами Audi: узкая решетка, горизонтальная оптика и чистые линии без лишнего пафоса.

Если проект получит зеленый свет, перед нами может появиться не просто немецкий ответ «Гелику», а новая страница в истории Audi и возвращение к тем корням, где слово Quattro означало не только полный привод, но и бескомпромиссный дух настоящего внедорожника. Напомним, что культовое раллийное купе Audi Quattro, с которого началась легенда полного привода Audi, появилось на свет 45 лет назад — в 1980 году.5 лет назад — в 1980 году.