Базы страховщиков хотят использовать в новых целях

Для информационных баз страховых компаний нашлось новое применение. Базу АИС страхования хотят начать использовать для рассылки автовладельцам информации о действующих отзывных кампаниях. Как отметил автор инициативы, Национальная страховая информационная система (НСИС), сервис позволяет подключить к нему любые бренды, в том числе ушедшие из нашей страны. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru.

«Нашей системой рассылки по отзывам уже воспользовались два японских бренда. Но такая возможность доступна и другим. Собственники авто получают на почту приглашение пройти бесплатный ремонт по отзывной кампании», — пояснил глава НСИС Николай Галушин.

По его словам, главным преимуществом решения станет наличие в базе страхования актуальных контактных данных владельцев машин.

«Отзывная кампания может проводиться и по автомобилям возраста, например, 10 лет, за это время они могли сменить нескольких собственников, а у автодилеров есть информация только по первому покупателю», — отметил эксперт.

По его словам, услуга рассылки информации о необходимости посетить сервисный центр для проведения бесплатного ремонта пользуется всё большей популярностью, а бренды, которые ей воспользовались, отмечают увеличение количества обращений автомобилистов.