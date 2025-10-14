В Австрии неизвестные разбили 21 машину украденными тыквами

В Австрии неизвестные забросали тыквами движущиеся автомобили. В результате никто не пострадал, однако владельцам был причинен значительный материальный ущерб, сообщает портал heute.at.

Полиция предполагает, что тыквы, на которые были прикреплены ценники, злоумышленники украли с овощебазы. Полицейское управление обратилось к населению с просьбой помочь выйти на след вандалов.

Следствие обращает внимание на то, что тыквами забросали машины сразу в нескольких населенных пунктах региона. Общая сумма ущерба пока неизвестна, но, скорее всего, это будут десятки тысяч евро, предполагают специалисты.