В столичном дептрансе назвали нарушения, которые ведут к авариям с мотоциклами

За последние 10 лет число ДТП с участием мотоциклистов в Москве сократилось на 15 процентов, но все же каждое лето Сеть облетают видеозаписи со смертельными авариями - мотоциклисты гибнут и получают травмы там, где у машин страдает только железо. В столичном департаменте транспорта изучили статистику только что завершившегося мотосезона и назвали главные нарушения Правил дорожного движения, которые приводят к авариям с мотоциклистами.

На первом месте оказалось несоблюдения очередности проезда - на долю этой причины в этом году пришлось 217 случаев. Виноваты, по данным экспертов дептранса, зачастую автомобилисты. Например, поворачивая на перекрестке, они не уступают мотоциклу, который движется прямо по встречке. Формально виноват водитель авто, поскольку, совершая маневр, надо уступить тем, кто едет прямо. Но есть нюанс. Во-первых, мотоцикл гораздо менее заметен, чем машина - он банально меньше размером и у него только одна фара. А во-вторых, мотоциклисты нередко ездят очень быстро. В итоге сияющий вдалеке одинокий огонек за пару секунд превращается в мотоцикл, летящий прямо на поворачивающую машину. Водитель вроде бы виноват, но он мог просто не заметить мчащийся мотоцикл. Вторая причина - нарушение правил перестроения - 188 случаев за год. Мотоциклисты и сами любят быстро менять полосы в движении. И водители часто снова объясняют ситуацию тем, что мотоциклиста просто не видели. И это тоже неудивительно - мотоцикл не только меньше машины, он еще и маневреннее. Только что был слева, а вот уже справа.

Наконец, третье по распространенности нарушение - превышение скорости -157 случаев. Здесь, пожалуй, комментарии излишни. Автомобилисты, конечно, тоже любители быстрой езды, но некоторым байкерам в этом нет равных.

Следом идет нарушение дистанции - оно становилось причиной аварий 88 раз. Особенно когда мотоциклисты ездили "шашечками", постоянно перестраиваясь, в такой ситуации им часто приходится ехать вплотную к машинам, и их резкое торможение легко приводит к столкновениям.

Замыкает пятерку нарушений проезд на красный сигнал светофора - 40 раз за сезон. А еще чаще случается, что мотоциклисты срываются вперед на едва загоревшийся зеленый, тем более что стоят они обычно у стоп-линии. В итоге мотоцикл врезается в машину, которая выехала с перпендикулярного направления на желтый сигнал.

В столичном центре организации дорожного движения говорят, что ежегодно анализируют места, где часто происходят аварии, и учитывают это при проектировании улиц.

"В городе так же работают комплексы фотовидеофиксации для повышения безопасности движения", - отмечают в ведомстве.

Но все же банальную внимательность автомобилистов и самих мотоциклистов не смогут перевесить никакие технологии.

А заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов - сам, кстати, мотоциклист - призвал мотолюбителей прекратить поездки с наступлением холодов и поставить мотоцикл на хранение до весны.