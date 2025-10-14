Для рынка Южной Африки BMW представила особые версии 325iS и 333i

Для рынка Южной Африки компания представила особые версии — 325iS и 333i Homage Edition, вдохновлённые культовыми моделями эпохи E30. Эти современные интерпретации классики основаны на 2 Series, и каждая из них ограничена всего 33 экземплярами. В свежем видеоролике бренд демонстрирует обе новинки — от ярко-красного 325iS до небесно-синего 333i.

© bmw

Хотя премьера дуэта состоялась на прошлой неделе, к идее, что купе серии 2 теперь носит индекс, начинающийся с «3», привыкнуть непросто. Однако в BMW поясняют: такой шаг логичен, ведь Homage Edition создана как дань уважения оригинальным моделям E30. А 2025 год выбран не случайно — ведь именно сейчас 3 Series празднует своё 50-летие.

Как и в официальных фотосессиях, 325iS окрашен в оттенок Fire Red, а 333i сверкает цветом Zandvoort Blue. Помимо этих культовых тонов, доступны и другие варианты, но лишь версия на базе M2 получила легендарные колёса ALPINA. Это не просто стилистический жест, а символ преемственности — ведь оригинальный E30 333i тоже носил диски из Бухлоэ. Современный «Triple 3» усиливает связь поколений традиционными полосами BMW M, превращаясь в мост между прошлым и настоящим.

В ролике обе новинки предстают рядом со своими историческими прародителями, что особенно подчёркивает глубину задумки. Любопытная деталь — задний спойлер из каталога M Performance, установленный на 325iS. Однако здесь он получил необычное исполнение: окраску в цвет кузова, как и верхний спойлер на заднем стекле. Ещё одно отличие — чёрные дверные ручки, доступные исключительно для версии Homage.

Совместить эстетику современных M240i и M2 с духом старых 325iS и 333i — задача не из лёгких. Но инженеры BMW справились блестяще, сумев передать ретро-настроение при помощи доступных компонентов и дизайнерских приёмов. Создание полноценного «нео-E30» потребовало бы колоссальных затрат и выглядело бы избыточным для столь лимитированного тиража, поэтому нынешнее решение можно считать идеально выверенным компромиссом.

Любопытно, что это не единственная дань истории от BMW в этом году. Помимо южноафриканских версий, в США дебютировала особая модификация M2, вдохновлённая легендарным 2002 Turbo. Этот вариант с механической коробкой передач и ориентировочным тиражом около 300 машин станет ещё одним символом возвращения BMW к своим корням.