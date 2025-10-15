В Москве с начала года ЦОДД обновил светофоры по 114 адресам

С начала года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил и модернизировал светофоры по 114 адресам. Оборудование обновили и модернизировали почти во всех округах. Особое внимание специалисты уделяют адресам, рядом с которыми находятся школы, детские сады, поликлиники и бизнес-центры.

«С января 2025 года ЦОДД обновил светофоры по 79 адресам — на них заменили оборудование, установили дополнительные секции и звуковые сигналы. В 35 точках рядом с популярными у жителей объектами и интенсивными перекрестками, а также в местах концентрации ДТП установили новые светофоры. Продолжаем улучшать условия для всех участников дорожного движения по поручению Сергея Собянина», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Чтобы движение на перекрестках было более безопасным, действующие светофоры модернизировали, добавив кнопки для пешеходов. Видимость улучшили с помощью светодиодных лент, дублирующих сигналы светофора, разместили новые консольные опоры и светофорные колонки. Для равномерного распределения потоков и в местах, где появились новые развороты, повороты, светофоры оснастили дополнительными вызывными секциями с обозначением маневра.

Светофоры для безопасности водителей и пешеходов

Перед принятием решения об установке светофора сотрудники ЦОДД анализируют дорожную ситуацию и разрабатывают проект. После его утверждения начинают подготовку к размещению оборудования на выбранном участке.

В частности, в этом году работы провели в Западном административном округе в районе Раменки по адресу: Проектируемый проезд № 6095. Новый светофор установили для организации безопасного выезда автомобилей с территории жилого комплекса.

Регулируемым стал пешеходный переход в Юго-Восточном округе на 7-й Кожуховской улице (дом 16). Здесь установили светофоры, чтобы повысить безопасность и снизить аварийность. Рядом находится торговый центр — популярный объект района. Решение также связано с интенсивным движением на участке: высокий трафик распределен на четыре полосы, поэтому обустройство регулируемого перехода значительно улучшило условия для пешеходов.

Подключили новые светофоры и в районе Братеево Южного административного округа. Его установили по адресу: Братеевская улица, дом 6. Это сделано для повышения безопасности движения и снижения аварийности. Рядом расположены корпуса школ № 1034 и 867, библиотека № 150, спортивные комплексы, а также магазины и пункты выдачи заказов. Это популярные места, поэтому очень важно обеспечить удобный путь до них. Учитывая интенсивное движение на участке и наличие четырех полос, организация регулируемого пешеходного перехода сделала дорогу значительно безопаснее и комфортнее.

