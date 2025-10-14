Стоимость автомобилей с пробегом идет вниз

Средняя стоимость легковых автомобилей с пробегом на российском рынке вернулась к значениям конца 2023 года, сообщил "Российской газете" сервис "Авто.ру Оценка".

По данным аналитиков, в сентябре 2025 года средняя цена автомобилей не старше 15 лет снизилась из-за роста предложения.

Стоимость машин китайских марок приблизилась к отметке в два миллиона рублей - в среднем 2,08 млн, что на 1,5% ниже показателя августа. За год цены снизились почти на 150 тысяч рублей.

Европейские, японские и корейские автомобили подешевели до 2,25 млн рублей (-1,5% за месяц, -9% за год).

Средняя цена российских автомобилей опустилась до 690 тысяч рублей - минимум с ноября 2023 года.

Наибольшее падение цен в сентябре зафиксировано у Kia Rio (-5%; 1,47 млн рублей), Mini (-4%; 2,55 млн рублей) и Volkswagen Passat (B6) (-3,4%; 781 тысяч рублей).

Незначительный рост показали Haval F7 (+2,5%; 2,08 млн рублей), Geely Coolray (+2,5%; 2,32 млн рублей) и УАЗ "Хантер" (+2,3%; 748 тысяч рублей).

Снижение средней стоимости подержанных машин отмечено в 16 регионах. Самое заметное падение произошло в Архангельской области (-11%; 1,14 млн рублей). В Иркутской и Владимирской областях цены снизились на 4%, до 1,97 и 1,07 млн рублей соответственно.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость машин с пробегом опустилась ниже 2 млн рублей, а Московский регион остается лидером по дороговизне - 2,65 млн рублей.