Стало известно, сколько у российских дилеров непроданных автомобилей

У российских дилеров скопилось 400 тыс. нераспроданных новых автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

© РИА Новости

«Если на начало года мы оценивали сток (дистрибьютеры+дилеры) в 500 тысяч автомобилей, то на начало октября он сократился до 400 тысяч. Чуть более четверти из них это автомобили предыдущих лет выпуска», — сообщил эксперт.

По го словам, за 9 месяцев 2025 года на учет встало 896 тысяч новых легковых автомобилей.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

