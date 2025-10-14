Грозит дефицитом: первая партия седанов Belgee S50 уже распродана

Компактный седан Geely Emgrand, ранее занимавший около 10% продаж марки в России, исчез из официальных дилерских сетей. Его место на рынке занял Belgee S50 - модель, производимая на белорусском заводе "БелДжи" и являющаяся фактически копией и поэтому полноценной заменой Emgrand.

Дилеры Belgee рассказали "Китайским автомобилям", что спрос на новинку оказался высоким. Первая партия автомобилей была полностью распродана.

Наибольшим интересом пользуются комплектации Active с автоматической коробкой передач и Style, сочетающие базовое оснащение с оптимальной ценой, отметили дистрибьюторы.

Причины такой ситуации на поверхности: знакомые модель и бренд, налаженные поставки запчастей и сервис, а также более доступная цена. Стоимость Belgee S50 оказалась ниже: в среднем разница между сопоставимыми версиями составляет около 150 тысяч рублей.

Продажи Belgee S50 стартовали в конце сентября. Седан представлен в России по ценам от 1,85 до 2,27 млн рублей. Автомобиль предлагается с двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 122 л.с., 5-ступенчатой МКП или 6-диапазонным "автоматом".

По данным дилеров, стоимость планового технического обслуживания варьируется от 12 до 18 тысяч рублей. Это сопоставимо с ТО некоторых отечественных моделей.

Ранее "РГ" рассказывала, что в Беларуси между дилерами Belgee и Lada обострилась ценовая война.