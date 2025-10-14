На форуме в Петербурге наметили перспективы развития рынка газомоторного топлива

Благодаря мобильным технологиям использование компримированного (сжатого) природного газа (КПГ) на основе метана в виде газомоторного топлива (ГМТ) становится выгодным не только для автотранспорта. Внедрение новых экономических моделей в сфере ГМТ специалисты обсудили на круглом столе "Экономика газомоторного рынка. Успешные проекты и перспективы" в рамках XIV Петербургского международного газового форума.

Хотя история транспорта на газе в нашей стране насчитывает много десятилетий, рынок ГМТ в его нынешнем формате - один из самых молодых. Старт его развитию дало создание в 2012 году компании ООО "Газпром газомоторное топливо". Компании пришлось фактически с нуля создавать не только материальную, но и правовую составляющую рынка, включая нормы безопасности при работе с ГМТ.

Чтобы сделать экологически безопасное топливо популярным и востребованным, Газпром и его дочерние компании начали с себя, решив на собственном примере показать финансовую выгоду от перехода на газ. Как рассказал заместитель начальника департамента ПАО "Газпром" Андрей Савин, к настоящему моменту более 60 процентов техники корпорации работает на природном газе.

"За период работы этой программы мы сэкономили более 21 миллиарда рублей. Это колоссальная сумма только в рамках одной компании", - сказал Савин.

Главной трудностью на этом пути стало отсутствие в нужном количестве автомобилей, способных работать на ГМТ. Сегодня это направление развивается, но автомобилей по-прежнему недостаточно.

Газовые автомобили есть во всех категориях, включая гигантские карьерные самосвалы, один из которых стал звездой газового форума. Речь идет о 130-тонном БелАЗе на природном газе.

На сегодня в России эксплуатируется порядка 300 тысяч автомобилей на метане, их количество растет как за счет серийно выпускаемой техники, так и в результате переоборудования машин с бензина и дизеля.

Сегмент метана — это экономика, энергобезопасность, это вклад в снижение инфляции, наконец, здоровье

Большим препятствием для развития рынка ГМТ являлась и нехватка заправочной инфраструктуры. Благодаря масштабным инвестициям и она в целом была решена. Сегодня в России функционирует более 1000 заправочных пунктов, прежде всего АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция). Более половины из них, в 70 регионах страны, находятся в эксплуатации и партнерских отношениях с ООО "Газпром газомоторное топливо". На газпромовских заправках ежедневно заправляются более 70 тысяч автомобилей. У владельцев машин на ГМТ появилась возможность беспрепятственных междугородных и межрегиональных поездок - найти АГНКС стало гораздо проще. А сделать заправку еще более удобной поможет мобильное приложение для автомобилистов, которое планируется запустить в 2026 году.

Увидев реальную альтернативу дорожающему жидкому топливу, власти ряда регионов, заботящиеся об экологии и эффективности бюджетных трат, поддержали внедрение газовых технологий в транспортной сфере. Особенно это касается пассажирских и грузовых перевозок. Так, например, в Петербурге на газомоторное топливо переведено уже более 75 процентов городских автобусов. Это заметно оздоровило воздух на улицах Северной столицы. В очереди на газификацию - городская коммунальная техника. А на Сахалине принято решение о переводе вообще всей автотехники на газ.

"Сегмент метана - это крупные цифры, это экономика, энергобезопасность, это вклад в снижение инфляции, наконец, это здоровье", - подчеркивает Сергей Колин, руководитель Секретариата - помощник председателя Совета директоров ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром газомоторные системы".

В то же время специалисты обращают внимание на ряд проблем, которые пока препятствуют массовому переходу на газ автомобилей физических лиц. Они лежат прежде всего в экономической плоскости. Если для компаний-перевозчиков и таксопарков техника на метане "отбивает" вложения в ее переоборудование всего за несколько месяцев, то для частников срок окупаемости достигает 2-3 лет в зависимости от пробега.

Однако в условиях роста стоимости как самих автомобилей, так и традиционного топлива для них данный фактор ослабевает, делая газ все более привлекательным вариантом.