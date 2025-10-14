Lexus трансформировался: премиальный седан LS превратили в 6-колесный минивэн

Lexus представил шестиколесный минивэн LS, который стал воплощением футуристического электромобиля с тремя осями. Этот концепт символизирует новую эру японского автодизайна.

Радикальное обновление анонсировал глава Toyota Акио Тойода. По его словам, новый автомобиль не будет копировать решения других производителей, а станет значимой вехой в истории марки Lexus. Базой для разработки служит минивэн LM, но с упором на простор, комфорт и футуристичный дизайн.

Производитель пока не раскрыл подробности о силовой установке, но Тойода отметил, что машина символизирует переход премиум-бренда на новый уровень.

Интересно, что дизайн автомобиля вдохновлен лунным ровером: буква S в названии теперь обозначает Space - "космос". Эта концепция объясняет необычную шестиколесную архитектуру будущей машины.

