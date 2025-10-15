Премьера Nissan Navara нового поколения состоится в следующем месяце

Мировая премьера грузовичка Nissan нового поколения состоится уже в следующем месяце. Ожидается, что технику он разделит с родственной моделью Mitsubishi.

© Колеса.ру

Рамный пикап Nissan Navara актуальной третьей генерации в строю с 2014 года, он пережил уже несколько модернизаций. А теперь наконец-то готов грузовичок следующего поколения. Новую Navara засветило на тизерах австралийское подразделение марки, ведь именно Австралию выбрали в качестве площадки для мировой премьеры, хотя среди бестселлеров местного рынка модель и не значится. Как бы то ни было, там свежий пикап Nissan Navara полностью раскроется 19 ноября.

Никаких подробностей о модели нового поколения компания пока не привела. Впрочем, в Сети уже давно появилась информация о том, что «четвертый» пикап Navara сделают на базе нынешнего Mitsubishi Triton (он же L200), который выпускают с 2023 года. К слову, в профиль Ниссан на тизерах практически идентичен модели Mitsubishi. Но дизайн у Navara все же будет свой. Даже диодная начинка отдельных ходовых огней другая: у ниссановского пикапа почти сплошные полоски вместо L-образных секций у Triton/L200.

А вот технику грузовичок, скорее всего, унаследует от модели Mitsubishi. Актуальный Triton в той же Австралии сегодня доступен только с топовым битурбированным дизелем 4N16 2.4 мощностью 204 л.с. (470 Нм), который работает в паре с шестиступенчатыми механикой или автоматом, привод задний или полный. В других странах пикап Mitsubishi бывает с менее мощным турбодизелем, а также с бензиновым двигателем 2.4 (128 л.с.).

Несмотря на скорую премьеру, новый пикап Nissan Navara еще придется подождать – по крайней мере, австралийцам и жителям Новой Зеландии. Им модель предложат только в начале следующего года.

Между тем прежний пикап Nissan в отставку вовсе не собирается. В странах Латинской Америки, где модель зовется Frontier, грузовичок нынешнего поколения ждет масштабный рестайлинг: такой автомобиль ранее показали в общей презентации компании.