В Москве открылись семь новых городских парковок со шлагбаумом

В Москве за последние дни открыли сразу семь новых городских парковок со шлагбаумом на более чем тысячу мест. Стоянки появились на юге, севере и востоке столицы, причем все они разные - перехватывающие, абонементные, со смешанным тарифом. Как разобраться в этом многообразии и найти подходящий вариант?

Паркинги открыли у станций метро "Черкизовская", "Красногвардейская" и "Улица Академика Янгеля", а также возле станций МЦД Красный Балтиец и Грачевская. "Мы развиваем парковочное пространство столицы и регулярно открываем новые парковки со шлагбаумом, в том числе перехватывающие. Это соответствует Транспортной стратегии до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Теперь общее количество машино-мест на 175 парковках достигло 24,5 тысячи", - рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Из семи новых стоянок две перехватывающие, одна абонементная и четыре со смешанным тарифом, то есть они совмещают в себе оба предыдущих вида. На вид парковки ничем не отличаются друг от друга - въезд через шлагбаум, ограждение вокруг, администратор. Оплатить можно прямо в парковочном приложении или через паркомат. Стоянки городские и работают по единым правилам.

Самая крупная парковка открылась у станций "Зябликово" и "Красногвардейская" - она перехватывающая. Это значит, что вы можете оставить на ней машину, пересесть на расположенное совсем рядом метро и при этом ни рубля не заплатить за стоянку. Главное условие - надо совершить не меньше двух поездок на метро, МЦК или МЦД, причем первую от ближайшей станции.

В чем смысл? Город таким образом стимулирует людей, в первую очередь жителей Подмосковья, не ехать через весь город к точке назначения на машине, загружая улично-дорожную сеть, а оставить машину на парковке на окраине и пересесть на рельсовый транспорт. Водитель экономит на оплате топлива и стоянки, а город снижает трафик. Выгода для всех. У "Красногвардейской" на парковке 408 обычных машино-мест и еще 43 для инвалидов. Последние могут парковаться бесплатно без дополнительных условий.

Режим работы перехватывающей парковки - с 05.30 до 02.00. Впрочем, если вы просто хотите оставить машину и на метро пересаживаться не собираетесь, так тоже можно - в таком случае с 06.00 до 22.00 парковка будет стоить 50 рублей в час, а с 22.00 до 06.00 - 50 рублей первые два часа и далее бесплатно.

А что же такое абонементные парковки? Среди новых такая открылась только одна, на МЦД "Грачевская", но еще на четырех выделены отдельные абонементные места. Чтобы встать там, надо купить абонемент. У "Грачевской", например, он стоит 3,5 тысячи рублей в месяц. И можно стоять сколько угодно. Такие паркинги обычно обустраивают в жилых районах или у бизнес-центров, где большая потребность в стоянках.

Цена зависит от конкретной стоянки - у МЦД Красный Балтиец, например, месячный абонемент обойдется в 4,5 тысячи. На некоторые абонементные места и парковки такой спрос, что абонементы приходится буквально ловить, когда открываются продажи - разбирают быстро.

Кстати

Найти полный список абонементных, перехватывающих и других парковок можно на сайте "Московского паркинга": parking.mos.ru. Там же можно выбрать и купить подходящий абонемент, понадобится только банковская карта.