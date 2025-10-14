Кроссовер Belgee X50 обошёл всех «китайцев» и стал лидером продаж в Москве. Несмотря на общее снижение показателей, китайские производители по-прежнему удерживают значительную часть столичного рынка. На их долю пришлось 62% всех проданных машин. Интересно, что годом ранее это значение было выше и достигало 70%.

© Quto.ru

Среди всех брендов абсолютным лидером по объёму реализованных автомобилей стала китайская Geely. За девять месяцев москвичи купили 11 400 машин этой марки. Чуть отстаёт другой китайский бренд — Haval, с результатом в 11 тысяч автомобилей.

А вот появление на третьем месте марки Belgee стало определённой неожиданностью, чему способствовали активные продажи 8 200 единиц. Далее в рейтинге расположились китайская Chery и российская Lada, показавшие одинаковый результат — по 7 400 единиц каждая.

Звание самого популярного автомобиля получил кроссовер Belgee X50, который приобрели 4 900 москвичей. Он сместил с первой строчки лидера первого полугодия — модель Geely Monjaro, разошедшуюся тиражом в 4 800 единиц. Третье место в модельном рейтинге занял Haval Jolion с 3 600 проданных машин. На четвёртой и пятой позициях расположились белорусский Belgee X70 (3 300) и российская Lada Granta (2 700).