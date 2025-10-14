В России выставили на продажу автомобиль-лужайку

В продаже появился обклеенный ковролином Opel Kadett. Коровое покрытие имитирует садовую траву, а потому автомобиль напоминает четырёхколёсную лужайку. Сама машина оснащена 60-сильным мотором, механической коробкой передач и передним приводом. Завяленный пробег равен 82 778 километров, но реальный километраж, скорее всего, существенно больше. Цена проекта — 200 000 рублей.

© Quto.ru

Кстати, именно про Opel Kadett E ходила такая шутка: «Если долго смотреть на этот автомобиль, можно увидеть, как его кузов ржавеет». Явные очаги коррозии появлялись необычайно быстро, поэтому машины часто меняли хозяев.

Возможно, задача необычного стайлинга — как раз замаскировать ржавчину. Но, чтобы проверить это, нужно будет внимательно осмотреть «лужайку» (и всё равно многие неприятные нюансы могут быть скрыты под слоем ковролина).

Кстати, у россиян появилась возможность купить другой любопытный экземпляр — передвижную дискотеку. Мечта меломана построена на базе пикапа Chevrolet El Camino 1968 года выпуска.