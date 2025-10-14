Каким будет пикап от КамАЗа

К разработке дизайна нового внедорожника от КАМАЗа и Ремдизеля привлекут вузы

КАМАЗ и входящий в его структуру оборонный завод «Ремдизель» продолжают работу над полноприводным пикапом – стали известны подробности по дизайну.

Источник сообщает, что к разработке дизайна внешности и интерьера привлекут студентов – проект реализуется в рамках одной из категорий дизайнерского конкурса, который КАМАЗ проводит совместно с вузами. В заданиях для конкурсантов требуется «разработать современный и уникальный экстерьер», а также интерьер полноприводного грузового автомобиля с открытым грузовым отсеком. Также в этих документах модель именуется грузовым пикапом.

В этой связи важно упомянуть, что «Ремдизель» уже патентовал внешность под эту разработку.

Правда, в оформленных в апреле документах однозначно оригинальной была лишь «маска» передка – остальное отчетливо напоминало Warrior MS600 от DongFeng.

Будет ли у российского пикапа, в связи с объявленным конкурсом, еще один запатентованный вариант дизайна, покажет время. Пока же остается напомнить, что «Ремдизель» разрабатывает и производит армейскую технику – в частности, бронеавтомобили Ахмат и Феникс. Новая же разработка, судя по имеющимся сведениям, будет иметь гражданское или двойное назначение.