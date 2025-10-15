Путин запустил движение по новым участкам дорог

Президент РФ Владимир Путин в среду, 15 октября, по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых дорожных объектов.

© Российская Газета

Среди них - мостовой переход через реку Обь возле Сургута. Он призван обеспечить устойчивый экономический рост региона, улучшить транспортную связь между населенными пунктами, сократить время доставки товаров. Как сообщается в материалах Кремля, автодорожный обход самого крупного города региона позволит вывести транзитные потоки из города, возьмет на себя основную транспортную нагрузку транспортных коридоров: Пермь - Ханты-Мансийск - Нижневартовск и Тюмень - Сургут - Салехард.

Путин также запустил движение на дороге-обходе села Сокуры в Татарстане. Новый участок трассы Р-239 Казань - Оренбург в пригороде Казани протяженностью 24 км призван разгрузить наиболее востребованное вылетное направление. Построить дорогу решили из-за плотного трафика на трассе Казань - Оренбург.

В Карелии также открыт отремонтированный участок автодороги А-215 Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок. Отметим, что до капитального ремонта дорога частично была в грунтовом исполнении, что значительно ухудшало комфорт передвижения. Трасса А-215 проходит по западному побережью Онежского озера, соединяя Карелию с Ленинградской и Вологодской областями.