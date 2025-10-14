Новый Li L9 сняли на фото во время дорожных тестов

В Сети появились шпионские фотографии, предположительно запечатлевшие обновленный Li Auto L9. Снимки, опубликованные 14 октября в китайских соцсетях, показывают тестовый образец крупного шестиместного SUV, внешне близкий к нынешней версии, но с рядом конструктивных отличий.

Главное новшество - поворот задних колес, заметный на деталях фото. Это может указывать на появление системы управляемой задней оси, которая улучшает маневренность в ограниченном пространстве и устойчивость автомобиля на высокой скорости.

Модель, вероятно, сохранит гибридную силовую установку с 1,5-литровым турбодвигателем-генератором и двумя электромоторами совокупной мощностью 449 л.с. и крутящим моментом 620 Нм.

Однако новинка может получить батарею увеличенной емкости - запас хода на электричестве вырастет до 400 км. Актуальная версия Li Auto L9 оснащается батареей CATL емкостью 52,3 кВт·ч, обеспечивающей до 280 км хода на электротяге по циклу CLTC.

Li Auto L9 представлен в Китае в двух комплектациях стоимостью от 409 800 до 439 800 юаней (примерно 4,62 - 4,96 млн рублей). В России марка также продается официально, но в единственной версии стоимостью 8,6 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала, что у Li Auto L9 на пробеге около 310 тысяч км отказал ДВС. Ремонт обошелся почти в 300 тысяч рублей.