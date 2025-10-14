Дерипаска назвал «очень простой» способ поднять российский автопром

Российский миллиардер Олег Дерипаска полагает, что добиться значительного подъема показателей отечественному автопрому поможет ориентация на опыт ведущего торгового партнера страны.

© Lenta.ru

«Секрет очень прост — китайский путь», — написал бизнесмен в своем Telegram-канале, напомнив, что в КНР в прошлом году выпустили 31 миллион автомобилей, в то время как в России — чуть более миллиона. «Ставки по долгосрочным кредитам — 4 процента, курс — 105 рублей за доллар. И через четыре года у вас отрасль с 1,2 миллиона высокооплачиваемых рабочих мест», — продолжил Дерипаска, по словам которого такая динамика обеспечит дополнительный рост ВВП на 2 процента в год и прибавку экспорта на 25 миллиардов долларов.

Требующий обеспечения внутренний авторынок он оценил примерно в 2,2-3 миллиона машин ежегодно, отметив, что эти объемы стоит дополнить экспортом миллиона авто.

В августе Россия на фоне связанного с сезоном отпусков спада продаж вошла в десятку крупнейших авторынков мира, обойдя с 122 тысячами проданных машин ряд европейских стран. Как уточнил директор «Автостата» Сергей Целиков, за восемь месяцев общий объем проданных машин составил 773 тысячи, на фоне чего РФ «теоретически может обойти Австралию (832 тысячи) и завершить год на 13-й позиции», но остальных конкурентов уже не догнать. Так, в Китае только в августе продали почти два миллиона машин.