«Веломоторс» выпустила партию квадроциклов с новой системой безопасности

Разработка и испытания

На протяжении нескольких месяцев команда «Веломоторс» в рамках очередного этапа плановой локализации производства проводила разработку нового блока управления двигателем для ATV 800. Основным полигоном тестирования ЭБУ стал Жуковский веломотозавод.

В рамках проведения испытаний были проверены основные параметры системы безопасности: критический угол наклона ATV и время ее срабатывания. Согласно алгоритму, электронный блок управления (ЭБУ) прекращает подачу топлива при сохранении угла наклона, превышающего 65 градусов, в течение 3 секунд.

Дополнительно система была протестирована на отсутствие ложных срабатываний. Испытания включали в себя резкие маневры, прыжки с трамплинов и движение по бездорожью для проверки виброустойчивости. Во всех перечисленных случаях несанкционированной активации системы зафиксировано не было.

По итогам данной работы на рынок выпущена первая партия из 50 единиц техники для оценки потребительского спроса.

Ключевое нововведение: безопасность и защита двигателя

Главным отличием новой модели стала интеграция датчика переворота непосредственно в электронный блок управления. Это решение направлено на повышение безопасности водителя и сохранение ресурса двигателя в экстремальных условиях эксплуатации.

Так, водитель может быть уверен, что в случае переворота техники двигатель автоматически остановится, что предотвратит неконтролируемое вращение колес. Наряду с этим, система исключает работу мотора в режиме масляного голодания, который возникает при опрокидывании и может привести к серьезным повреждениям и выходу двигателя из строя.

Принцип работы системы

Датчик срабатывает, если транспортное средство находится под углом более 65 градусов от горизонтали в любой плоскости дольше 3 секунд. ЭБУ немедленно получает сигнал и прекращает подачу топлива. После возвращения техники в нормальное положение система автоматически разблокируется, позволяя запустить двигатель стандартным способом без необходимости дополнительных действий.

Развитие локализации и модернизация производства

Внедрение нового блока управления двигателем является частью плановой программы локализации производства ГК «Веломоторс». Переход на отечественные комплектующие позволил, в первую очередь, решить задачу повышения безопасности техники. Стоит также отметить, что в связи с установкой нового блока управления были изменены электрическая схема и жгут электропроводки.