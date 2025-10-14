В РФ прошла регистрация первого кроссовера Tenet T9

В России поставлен на учет первый кроссовер Tenet T9, сообщают "Китайские автомобили". Напомним, его продажи пока официально не стартовали.

В основе модели - Chery Tiggo 9. Кроссовер под российским брендом оснастят двухлитровым двигателем мощностью около 250 л.с., 8-ступенчатым "автоматом" и системой полного привода.

Габариты Tenet T9 будут такими же, как у Tiggo 9: 4810 х 1925 х 1741 мм. Размер колесной базы - 2800 мм. Салон рассчитан на 7 мест.

В настоящее время в РФ можно купить аналоги Chery Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8: цены на Tenet 4 стартуют от 2 млн рублей, Tenet 7 стоит от 2,63 млн рублей, Tenet 8 - от 3,39 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала, грозит ли марке Chery уход с российского рынка и при чем тут иранский сценарий.