Изменились цены на все модели и комплектации Livan

Бренд, созданный в результате партнёрства Geely и Lifan, пересмотрел цены на весь актуальный модельный ряд на российском рынке. Теперь все комплектации трёх моделей — седана S6 Pro и кроссоверов X3 Pro и X6 Pro 2023 и 2024 года выпуска — стали дороже на 10 тысяч рублей.

Наиболее бюджетным предложением в линейке остается компактный кроссовер X3 Pro. По своим размерам — 4 005 миллиметров в длину, 1 760 в ширину и 1 575 в высоту — он сравним с Lada XRay или Renault Sandero Stepway. Эта модель технически унифицирована с Geely Vision X3 и предлагает покупателю единственную силовую установку — полуторалитровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 103 лошадиные силы. Он работает в паре с вариатором, а привод у него — исключительно передний.

Несмотря на общее подорожание, на X3 Pro продолжает действовать специальное предложение. При покупке любого автомобиля, независимо от года выпуска, предоставляется прямая скидка в 180 тысяч рублей. Благодаря этому, фактическая цена на кроссовер теперь стартует от 1 489 900 рублей за версию Luxury 2023 года и доходит до 1 689 900 рублей за аналогичную комплектацию 2024 года.

Седан S6 Pro, который появился в продаже в России в декабре 2023 года, является адаптированной версией Geely Emgrand. Автомобиль доступен в двух вариантах — Luxury и Premium. В отличие от младшей модели, здесь используется полуторалитровый турбированный бензиновый двигатель на 147 «лошадей», который агрегатируется с семиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT, сообщают «Автоновости дня».

На эту модель также распространяется программа скидок. Размер бонуса для седана S6 Pro установлен на отметке 170 тысяч рублей для всех версий. С учётом этой льготы стоимость машин 2023 года составляет от 1 714 000 до 1 804 000, а 2024 года — от 1 814 000 до 1 904 000 рублей.

Среднеразмерный кроссовер X6 Pro дебютировал в ноябре 2023 года. Он использует тот же полуторалитровый турбированный мотор мощностью 147 лошадиных сил, что и S6 Pro, а также аналогичную семиступенчатую трансмиссию DCT. Водитель может выбирать между режимами движения Eco, Comfort и Sport, но привод предлагается только передний.

Для покупателей X6 Pro также подготовлены специальные условия. На базовую комплектацию Luxury действует скидка в 100 тысяч рублей, а на топовую Premium — 110 тысяч. Таким образом, после применения скидки цены на кроссоверы 2023 года составляют от 1 944 000 до 2 044 000, а на машины 2024 года — от 2 044 000 до 2 144 000 рублей.