Первый российский JAC T9 уже представлен у дилера

Пикап JAC T9 теперь официально производят в России. Буквально на днях в Сети появилось видео, на котором популярный в нашей стране китайский пикап JAC T9 представлен как автомобиль российской сборки. Редакция Quto обратилась в автосалон, предположительно у которого и был снят этот экземпляр, чтобы выяснить, что это значит.

© Quto.ru

Там подтвердили, что, действительно, эта машина произведена в России. Выяснилось, что пикапы T9 российской сборки уже поступили в продажу и представлены в шоуруме с сентября.

Производителем локализованного пикапа JAC является компания «Автомобильные индустриальные технологии», принадлежащая ГК «Соллерс». Она и указана на заводском стикере.

© Quto.ru

Источник также рассказал, что внешне автомобили российской сборки выглядят точно так же, как и версии, ввезённые из Китая. Что касается стоимости моделей, собранных в России и на китайском предприятии, то она «не отличается».

Таким образом, получается, что JAC уже производит модель под своим именем на российских мощностях.