Власти Кубани опровергли фейк о запрете поднимать тему нехватки топлива

В соцсетях неизвестные распространили поддельный документ, который имитирует постановление губернатора Краснодарского края. Якобы, он своим распоряжением обязал местные власти в регионе сообщать правоохранителям о фактах распространения информации о нехватке топлива. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

© Российская Газета

Фейковое постановление называется "Об обеспечении стабильности топливного рынка Краснодарского края и противодействии недостоверной информации". На самом же деле такого документа не существует.

"В преамбуле поддельного документа есть ссылка на поручение Президента. Если бы это было настоящее постановление, то там было бы указано конкретное поручение главы государства - с номером и датой. В поддельном документе их нет", - отметили в оперштабе Краснодарского края.

Кроме того, подделку выдает номер постановления. Последнее из опубликованных имеет номер 653, а фейковый 1161. Номера постановлениям присваивают по порядку, так что до такого числа должно выйти еще почти 500 документов.

"По информации министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, в поставках топлива из-за пределов РФ на АЗС региона нет никакой необходимости. Как минимум потому, что наша страна, являясь одной из крупнейших мировых держав в сфере добычи нефти, полностью обеспечивает себя ГСМ", - подчеркнули в оперштабе региона.

Компании пересмотрели логистику на фоне увеличившегося спроса, организовали дополнительные поставки топлива в Краснодарский край.