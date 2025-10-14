В России создадут ПДД для автопилота

Вице-премьер России Виталий Савельев поручил министерству транспорта разработать проект правил движения для транспортных средств с автопилотом. На рассмотрение кабмина документ должен попасть не позднее I квартала 2026 года.

«Виталий Савельев поручил Минтрансу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить разработку, принятие и вступление в силу федерального закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в соответствии с "дорожной картой". Внесение законопроекта в правительство запланировано на I квартал 2026 года», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Также стало известно, что власти намерены расширить эксперимент на новые трассы. В частности, в 2026 году беспилотные машины начнут ездить по магистрали М-12 «Восток».

