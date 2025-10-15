В РФ на продажу выставили почти новый ВАЗ-2101 за 290 тысяч

Очередную интересную "капсулу времени" обнаружила "Российская газета" в ходе изучения сайтов объявлений. Владелец из Санкт-Петербурга выставил на продажу свою "копейку" ВАЗ-2101 1978 года выпуска с пробегом всего 4500 км. Несмотря на 47-летний возраст, советский седан смотрится весьма прилично и практически не имеет дефектов.

Хозяин заверил, что кузов машины освежался в 1991 году, а в остальном она находится в полностью рабочем и заводском состоянии.

Под капотом машины скрывается 1,2-литровый карбюраторный силовой агрегат мощностью 64 лошадиные силы, в паре с ним трудится 4-ступенчатая механическая КПП. Привод классический задний.

Продавец просит за свои "Жигули" всего 290 000 рублей, что немногим дороже нового ноутбука.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ начались продажи 27-летней Lada Niva за 3 млн рублей.