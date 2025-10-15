Московское автошоу пройдёт в Подмосковье

В Подмосковье в ноябре состоится яркое событие – Московский Автосалон. С 14 по 16 ноября 2025 года выставочный центр «Патриот ЭКСПО» превратится в главную площадку для ключевых премьер отечественного автомобильного сектора. Организаторы заявляют о намерении возродить атмосферу традиционных международных автосалонов, объединяющих энтузиастов, производителей и специалистов индустрии.

К участию приглашаются крупнейшие автомобильные компании, импортеры, представители дилерских центров и фирмы, специализирующиеся на автосервисе, тюнинге и автоаксессуарах. По заверениям устроителей, Московский Автосалон станет платформой не только для демонстрации новинок, но и для продуктивных деловых переговоров, что выгодно отличает его от других аналогичных мероприятий.

Для посетителей подготовлена насыщенная программа: выставка эксклюзивных ретро-автомобилей и олдтаймеров, презентации авторских и модифицированных автомобилей, а также возможность проведения тест-драйвов на специально оборудованных трассах.

Одновременно с Московским Автосалоном пройдут известные мероприятия – «Поехали», «Мотозима», «Вездеходер», «Лодки Экспо» и другие. В совокупности это создаст незабываемую атмосферу праздника в ноябре 2025 года для всех любителей автомобилей, техники и активного времяпрепровождения, сообщает Тарантас Ньюс.