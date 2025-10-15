Обновлённый Jeep Grand Wagoneer: без хрома, без V8, но с мощной гибридной версией

Корпорация Stellantis обновила теряющий популярность большой рамный внедорожник Jeep Grand Wagoneer: ему подправили внешность и вернули эмблемы Jeep (прежде их не было). Производство обновлённого Jeep Grand Wagoneer начнётся в конце этого года, на рынок он выйдет с 3,0-литровым бензиновым битурбомотором Hurricane, а позже в 2026 году появится plug-in гибридная версия на базе 3,6-литрового атмосферного V6.

Большой трёхрядный внедорожник Jeep Wagoneer, созданный на платформе рамного пикапа Ram 1500, дебютировал в 2021 году вместе со своим люксовым собратом Grand Wagoneer, у которого при прочих равных богаче оснащение и дороже отделка. Изначально предполагалось, что Wagoneer станет суббрендом, поэтому на кузовах этих рамных внедорожников не было эмблем Jeep. С 2022 года Wagoneer и Grand Wagoneer стали также предлагаться с удлинённым кузовом — такие версии помечены буквой L в названии. В прошлом году дебютировал электрический кроссовер Jeep Wagoneer S на платформе STLA Large с несущим кузовом, его с рамными бензиновыми Wagoneer и Grand Wagoneer роднит только имя, то есть фактически Wagoneer S — это отдельная модель.

Рыночные успехи бензинового семейства Jeep Wagoneer оставляют желать лучшего, в том числе потому, что доступные на старте продаж атмосферные двигатели V8 HEMI (5,7 л и 6,4 л) были впоследствии заменены на 3,0-литровую рядную «битурбошестёрку» Hurricane — на Wagoneer она выдаёт 426 л.с. и 635 Нм, на Grand Wagoneer — 547 л.с. и 706 Нм, коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». За первые три квартала текущего года общие продажи бензиновых Wagoneer и Grand Wagoneer составили 34 672 шт., что на 27% меньше продаж в январе-сентябре 2024 года.

После обновления обычного Jeep Wagoneer больше не будет — теперь даже самые доступные версии имеют приставку Grand, что должно повысить их привлекательность для покупателей. Затея с суббрендом тоже признана неудачной, на кузов внедорожника вернулись эмблемы Jeep. Длиннобазные версии сохранились, они теперь помечены литерами LWB.

Спереди бензиновый Grand Wagoneer теперь напоминает электрический Wagoneer S: решётка между фарами стала у́же и получила подсветку, сами фары получили новую светодиодную начинку. Решётка в переднем бампере стала крупнее и лишилась горизонтальной перемычки, по бокам от этой решётки находятся глухие секции с Т-образными светодиодными вставками. Дизайн кормы прежний. Дизайн колёсных дисков обновлён — доступны варианты от 18 до 22 дюймов. Ещё одно важное новшество: снаружи больше нет хромированной отделки, она считается неэкологичной, все прежде хромированные элементы стали чёрными.

Между тем в салоне Jeep Grand Wagoneer блестящие детальки остались, принципиальных изменений здесь нет, но улучшены отделочные материалы, а проекционный экран на лобовом стекле стал шире и информативнее. Штатная аудиосистема McIntosh в зависимости от комплектации насчитывает 19 либо 23 громкоговорителя. Для пассажиров второго ряда доступны вентиляция сидений и собственные мультимедийные экраны.

Вопреки ожиданиям, Jeep Grand Wagoneer при обновлении не получил назад двигатели V8 HEMI, а 3,0-литровая «битурбошестёрка» Hurricane теперь доступна только в варианте на 426 л.с. и 635 Нм, привод по-прежнему задний либо полный.

Тем, кому нужно больше мощности, адресована грядущая plug-in гибридная версия типа REEV (range-extended electric vehicle), в которой 3,6-литровый бензиновый атмосферный V6 механически не связан с колёсами, работает в тандеме с 130-киловаттным генератором и заряжает тяговую батарею ёмкостью 92 кВт·ч, а колёса вращают два электромотора — передний и задний. Максимальная совокупная отдача такой силовой установки — 656 л.с. и 841 Нм, она сможет обеспечить тяжёлому внедорожнику разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 5 с. Запас хода на одной зарядке без включения ДВС составит порядка 240 км, в гибридном режиме с полностью заправленным баком — порядка 800 км.

Сколько будет стоить Jeep Grand Wagoneer REEV, пока неизвестно, а чисто бензиновый внедорожник 2026 модельного года в базовой комплектации с задним приводом обойдётся минимум в 64 740 долларов с учётом доставки. Полноприводный Grand Wagoneer LWB в топовой комплектации Summit Obsidian будет стоить от 98 985 с учётом доставки, но без учёта опций, с которыми цена легко улетит за «сотку».