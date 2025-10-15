В Волгограде арестовали BMW, владелец которого не уплатил 262 штрафа ГИБДД
Иномарка принадлежала жителю Нижнего Новгорода.
По данным ГУ ФССП России по региону, сотрудники Кировского районного отделения судебных приставов арестовали автомобиль нижегородца за то, что он не уплатил 262 штрафа ГИБДД и исполнительский сбор. Общая сумма задолженности составила 850 тысяч рублей.
Сотрудники Госавтоинспекции остановили машину в Волгограде вечером 13 октября, после чего передали ее судебным приставам. Те выяснили, что у владельца транспортного средства не было денежных средств для погашения задолженности.
В результате сотрудники органа принудительного исполнения составили акт описи и ареста имущества с изъятием. Затем BMW был передан на ответственное хранение. Сейчас машину готовят к оценке и реализации.