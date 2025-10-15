Штраф до 200 тысяч рублей и конфискация: чем грозит выброс мусора из авто

Водителям напомнили об ответственности за выброс мусора из автомобиля. Как сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, за подобное нарушение предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей, а при повторном случае сумма удваивается.

По словам депутата, административная ответственность за несанкционированный сброс отходов из транспортных средств закреплена в статье 8.2 КоАП РФ.

Для физических лиц штраф составляет от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных - от 20 до 30 тысяч, для юридических - от 30 до 50 тысяч рублей.

Если нарушение совершается из грузовика или прицепа, размер санкций значительно выше: до 120 тысяч рублей за первое правонарушение и до 200 тысяч рублей - за повторное. Колунов отметил, что в некоторых случаях возможна конфискация транспортного средства.