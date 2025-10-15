С 2026 года в России появятся несколько новых дорожных знаков

С 1 января 2026 года в России появятся несколько новых дорожных знаков. Об этом Александр Шиманский.

По его словам, одним из нововведений станет знак «Глухие». Его разместят перед пешеходными переходами около объектов, которые часто посещают люди с нарушениями слуха. Также появится вертикальный знак «Стоп-линия». Его будут использовать там, где невозможно установить горизонтальный знак. Помимо этого, добавил эксперт, вводится предупреждающий знак «Заснеженное покрытие», на котором будет изображена снежинка и туча.

Кроме того, отметил Шиманский, некоторые дорожные знаки объединят. В частности, знак парковки с табличкой о способе постановки машины.