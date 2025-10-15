В РФ продают новую Volga Siber 2010 года

На популярной онлайн-платформе появилось объявление о продаже практически нового седана Volga Siber - модели, построенной на агрегатах Chrysler и выпущенной очень малым тиражом.

© Российская Газета

Все 15 лет "Сайбер" находился в одной семье и практически не эксплуатировался - пробег составляет 8,8 тысячи км. На седане ездили лишь изредка - для профилактики, объясняет владелец.

Сразу после покупки Volga Siber прошел антикоррозийную обработку, а в салоне по-прежнему сохранился запах нового авто.

Состояние кузова описывается как безупречное - без следов ДТП и перекраски.

Седан доукомплектован бортовым компьютером, магнитолой от Chrysler (родная прилагается), задним парктроником и комплектом новой летней резины на литых дисках R16 (2024 года выпуска). В этом году также установлен новый аккумулятор и проведена полная замена масел, включая жидкость и фильтр автоматической коробки передач.

Volga Siber оснащен чугунным атмосферным двигателем 2,4 литра (143 л.с.) и классическим "автоматом".

"Отличный американский седан по цене новой Lada Granta", - отмечает автор объявления, уверяя, что машина "для тех, кто понимает, что получает за эти деньги".

Цена - 1 180 000 рублей.

Весной "РГ" рассказывала о другом седане Volga Siber с пробегом 25 тысяч км, за который владелец назначил куда более высокую цену.