В РФ стали чаще покупать подержанные машины

Продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 17%

© За рулем

В России наблюдается увеличение интереса к подержанным автомобилям. Согласно новому отчету автомобильного портала «Дром», в третьем квартале 2025 года россияне приобрели на 17% больше машин с пробегом по сравнению со вторым кварталом.

Средняя стоимость таких автомобилей на вторичном рынке возросла на 2% и составила 914 тысяч рублей. Число предложений также увеличилось, примерно на 27% с начала года: с почти 740 тысяч объявлений в январе до 945 тысяч в сентябре.

Сергей Лагурев, аналитик «Дрома», объясняет рост интереса к подержанным автомобилям несколькими факторами, основными из которых стали снижение ключевой ставки Центробанка и предстоящее изменение в расчете утилизационного сбора.

Среди проданных в третьем квартале подержанных автомобилей 84% популярных моделей относятся к ценовому сегменту до 1,5 млн рублей, при этом 68% продаж пришлись на машины стоимостью ниже 1 млн рублей.

В числе самых востребованных моделей на вторичном рынке традиционно остаются Lada Priora, Lada Granta и Lada 2114 («Самара»), продажи которых выросли на 10%, а цены понизились на 4-6%. Среди иномарок лидерами стали Toyota Corolla и Camry с увеличением спроса на 15-17% и стабильной средней ценой.

Некоторые модели автомобилей в ценовом диапазоне от 600 тысяч до 1,8 миллиона рублей показали наибольший рост продаж – 30-35%. К таким автомобилям относятся Honda Fit, Toyota RAV4, Nissan Note и Toyota Harrier. Также россияне стали чаще останавливать свой выбор на подержанных машинах стоимостью 2-3 миллиона рублей, среди которых внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и кроссовер Mazda CX-5. На подержанные автомобили стоимостью менее 600 тысяч рублей также наблюдается рост спроса: продано на 33%, 28% и 21% больше моделей Toyota Passo, Toyota Vitz и Nissan March соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 705 тысяч рублей подешевел электрический кроссовер Evolute i-Sky.