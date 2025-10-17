В 2026 году в Красноярском крае повысят транспортный налог

Правительство Красноярского края планирует повысить транспортный налог

В Красноярском крае с 1 января планируют повысить транспортный налог. Изменения коснутся владельцев всех видов транспорта.

В Красноярском крае хотят повысить транспортный налог. Соответствующий документ разработан региональным правительством.

Изменения коснутся владельцев всех видов транспорта, в том числе водного.

Ставка налога будет зависеть от мощности двигателя. В случае, если документ будет принят, владельцу автомобиля с мощностью двигателя 150 лошадиных сил придется платить на 225 рублей больше, за 160 «лошадей» - на 480 рублей. Для примера, владельцам автомобилей, чья мощность превышает 250 л.с., начислят 13750 рублей.

Меньше будут платить льготные категории граждан.

При этом власти города объяснили повышение ставок тем, что жители региона стали больше зарабатывать, сообщает портал prmira.ru. За последние два года их доход вырос практически в два раза.

В то же время, в Красноярском крае ставки транспортного налога не индексировались с 2013 года. В сопроводительной документации к проекту указано, что увеличение транспортного налога принесет в бюджет почти 335 миллионов рублей.

Планируется, что эти средства направят на ремонт и содержание дорог.

