ГАЗ представил новую модификацию "Соболя NN 4х4"

Горьковский автозавод сертифицировал 8-местную версию полноприводного микроавтобуса "Соболь NN 4x4", который относится к категории B/M1 - легковые автомобили. Новая модификация получила трансформируемый салон и расширенные возможности компоновки, сообщает канал "Грузовики и вообще".

© Российская Газета

Внутри установлены два дивана "Тандем" на общих рельсах. Каждое сиденье регулируется и поднимается раздельно, что позволяет полностью разложить их в большое спальное место.

При необходимости глубину багажного отделения можно изменять, перемещая диваны по направляющим, либо полностью убрать - это делает легко благодаря быстросъемным креплениям.

Переднее пассажирское кресло сделано одноместным - это позволило организовать свободный проход из кабины в пассажирский отсек.

Отмечается, что ранее "Соболь NN" предлагался в 7-местном исполнении, где второй ряд сидений имел фиксированные крепления и мог разворачиваться лишь на 180 градусов.

В новой версии производитель значительно расширил возможности трансформации салона, сделав автомобиль более универсальным для путешествий и активного отдыха.