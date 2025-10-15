Нижегородская компания "ВолгаТрейд" представила автокемпер премиум-класса на базе грузового КамАЗа-43118 с полным приводом и шестью колесами. Автомобиль оснащен турбодизельным двигателем V8 объемом 11,8 литра и мощностью 300 лошадиных сил, механической коробкой передач и раздаточной коробкой с блокируемым межосевым дифференциалом.

Внешний вид автодома выделяется "кенгурином" для защиты от непредвиденных преград и защитными дугами, окружающими кабину, что гарантирует высокий уровень безопасности. Внутри пространство продумано с учетом эргономики и удобства: кухня с полным набором бытовой техники, комфортная гостиная с домашним кинотеатром, отдельный гардероб, дровяная печь, стиральная машина и хаммам.

Как отмечает пресс-служба компании, он отлично подходит для любителей охоты и рыбалки. Цена полностью укомплектованного автокемпера превышает 30 млн рублей. Однако жилой модуль можно приобрести отдельно от шасси за 18 161 000 рублей, в случае если автомобиль для донастройки уже имеется.

