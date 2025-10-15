Дороги Новосибирской области будут убирать 1300 единиц техники

До 1300 единиц спецтехники готовы выйти на дороги Новосибирской области в случае неблагоприятных погодных условий. Дорожные службы завершают подготовку к зимнему сезону, поэтому ранний снегопад этой осенью не застал их врасплох.

- В эти дни на уборку было выведено более 500 машин единовременно. В целом, ежегодно для расчистки региональных дорог от снега и наледи, а также для обработки противогололедными реагентами задействуют в среднем 890 единиц специализированной техники, включая комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики, - рассказал начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Иван Павлов. - В случае неблагоприятных погодных условий, по договорам субподряда, количество техники может быть увеличено до 1,3 тысячи единиц. Диспетчерский центр осуществляет непрерывный мониторинг работы всех машин и механизмов, что позволяет эффективно управлять техникой на дорогах региона. Эта система показала свою эффективность во время прошедших снегопадов.

Отмечено, что вся дорожная техника оснащена специальными датчиками, а на дорогах установлено около 200 обзорных камер.

Представитель минтранса совместно со специалистами Территориального управления автомобильных проконтролировал готовность снегоуборочной техники и заготовку противогололедных материалов к предстоящему сезону.

Особое внимание уделено дорогам с высокой интенсивностью движения, таким как: К-12 "Новосибирск - Колывань - Томск", К-17р "Новосибирск - Кочки - Павлодар" и К-19р "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий". На постоянном контроле находится обеспечение безопасности школьных маршрутов.

Зимой для безопасности движения областные дороги обрабатывают противогололедными материалами. На 42 пескобазах по всей области заготовлено более 87,3 тысячи тонн песко-соляной смеси, 47,7 тысячи тонн песка, 9,1 тысячи тонн соли, 1,3 тысячи тонн современных экологичных противогололедных материалов. Для оперативного устранения возникающих дефектов дорожные организации запасли не менее 60 тонн холодных асфальтобетонных смесей.

В холодное время года на дорогах будут работать 36 мобильных пунктов обогрева: специализированные автомобили оснащены всем необходимым для оказания технической помощи на трассе.