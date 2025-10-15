Суд в РФ признал законной конфискацию автомобилей сожителей злостных нарушителей

Верховный суд России признал законным решение изъять автомобиль, принадлежащий сожительнице мужчины, который неоднократно был судим за езду в пьяном виде. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на текст решения суда.

Поводом для принятия соответствующего решения стал спор жителя Тюменской области Андрея Коршунова и его гражданской жены, у которых изъяли автомобиль в пользу государства.

Мужчина неоднократно привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде, суд принял решение конфисковать авто, на котором совершались нарушения. Машина принадлежала его гражданской жене.

«Сожительница в суде дала показания, она поясняла, что автомобиль является [их] общим с Коршуновым А. С. имуществом, [они] совместно несут расходы на его ремонт и техническое обслуживание», — говорится в сообщении.

До этого в Малоярославце Калужской области у автовладельца конфисковали Nissan X-Trail после двух нарушений ПДД — управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Его также оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Минобороны в 2024 году получило более 600 конфискованных машин.