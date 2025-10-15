У УАЗа закончились машины с неэкологичными моторами

Ульяновский автозавод убрал из прайс-листов автомобили с моторами, отвечающими экологическому классу «Евро-2». Об этом сообщают «Автоновости дня».

«Автомобили УАЗ стали менее доступными: связано это не с ростом цен, а с исчезновением с сайта УАЗа прайс-листов на машины 2024 года выпуска, в том числе с двигателями «Евро-2». К покупке предлагаются лишь автомобили 2025 года, стоящие на 115 — 155 тыс. рублей или 5,9 — 9,4% дороже «прошлогодних», — отмечается в публикации.

Минимальная цена внедорожника «Патриот» с мотором «Евро-5» составляет 1,84 млн рублей. Прошлогодние машины оценивались на 135-155 тыс. рублей дешевле. «Пикап» стоит минимум 1,86 млн рублей. Внедорожник «Хантер» в базовой версии обойдется минимум в 1,65 млн рублей, его экспедиционная версия с заводским тюнингом стоит 1,96 млн рублей. «Буханку» можно купить минимум за 1,57 млн рублей.

