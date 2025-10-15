В Казахстане Chery Tiggo 4 подешевел до уровня Lada Granta

В Казахстане кроссовер Chery Tiggo 4 стоит 1 260 000 рублей. Как стало известно редакции Quto, если прежде модель стоила минимум 10 490 000 ₸ (1 560 000 ₽), то сейчас, благодаря введению прямой скидки, стоимость снизилась до 8 490 000 ₸ (1 260 000 ₽). Важно уточнить, что акция действует на свежие машины 2025 года выпуска.

© Quto.ru

За эти деньги покупатель получит кроссовер со 113-сильным атмосферным мотором, клиноременным вариатором и передним приводом. В России аналогичный автомобиль предлагается дилерами за 2 099 000 ₽.

Для справки, по цене Chery Tiggo 4 наши соседи могут приобрести седан Lada Vesta: со всеми скидками вазовская четырёхдверка 2024 года выпуска сейчас стоит минимум 7 990 000 ₸ (1 190 000 ₽).

В нашей стране, имея 1 260 000 ₽, можно рассмотреть покупку Lada Granta Cross: со 106-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой кросс-универсал отдают за 1 205 000 ₽.

