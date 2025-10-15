Уральский инженер изобрел скутер для инвалидов-колясочников

Транспортное средство может разгоняться до 100 километров в час.

Уральский инженер Сергей Шамагин собрал скутер, предназначенный для водителей с особыми потребностями. Об этом сообщает издание «ОТВ».

Первым, кто испытал скутер, стал Александр Кочев. В 22 года он получил серьёзную травму – перелом двенадцатого позвонка после падения со второго этажа. О поездках по бездорожью ему пришлось забыть. Однако спустя 12 лет мужчина может исполнить свою мечту – проехать 3000 километров до моря.

– Я сам увлекаюсь мотоциклом, и у многих моих друзей и знакомых есть различные травмы и ограничения. Поэтому я хочу помочь таким людям, – добавил инженер-изобретатель Сергей Шамагин.

Ключевое преимущество скутера «Тришка» – простота управления. Все необходимые функции – газ и тормоз – находятся на руле и управляются одним нажатием. Конструкция учитывает все потребности пилотов с особыми потребностями. Есть крепления для передних колёс, ремень безопасности и специальный пандус. Также планируется установка крепления для задних колёс инвалидной коляски.

Отмечается, что для удобства пилота предусмотрен бардачок, где можно разместить продукты, а также второй бардачок для запасных частей и инструментов. Кроме того, есть специальные багажники для дополнительных кофров. На данный момент «Тришка» не имеет права покорять трассы, но уже этой зимой изобретатель планирует зарегистрировать трицикл в Госавтоинспекции.

