Более половины Geely Monjaro ввезено в Россию физлицами

Кроссовер Geely Monjaro остается самой популярной китайской иномаркой на российском рынке, значительная часть которой поставляется не через официального дистрибьютора, а по схеме альтернативного импорта.

© Российская Газета

По данным аналитика "Автостата" Сергея Целикова, ранее доля таких поставок составляла чуть более трети, а в третьем квартале 2025 года превысила половину.

С июля по сентябрь в Россию было импортировано около 5 тысяч автомобилей Geely Monjaro, из которых почти 3 тысячи (около 60%) оформлены на физических лиц.

С начала поставок в Россию ввезено свыше 100 тысяч новых Geely Monjaro, при этом 36% машин пришлись на альтернативный импорт.

С октября 2022 по сентябрь 2025 года совокупные продажи кроссовера на российском рынке составили 92,8 тысячи экземпляров.

Купить Geely Monjaro в России у официального дилера в РФ можно за 4,3 - 5,05 млн рублей (без акций и скидок).

Ранее "РГ" рассказывала о старте продаж обновленного кроссовера в Беларуси, где Monjaro стоит намного дешевле, чем в России.