Модель Dongfeng не прошла краш-тест Euro NCAP

Новый электрический хэтчбек Dongfeng Box, представленный на европейском рынке, получил лишь три звезды по итогам последней серии испытаний безопасности Euro NCAP.

© Российская Газета

Как сообщили в организации, во время фронтального столкновения с частичным перекрытием - одного из ключевых тестов, имитирующих лобовое ДТП - у автомобиля произошел отрыв нескольких точек сварки кузова, что снизило прочность силовой структуры. Это может увеличить риск деформации кабины и снизить уровень защиты пассажиров.

Кроме того, система автоматического разблокирования дверей после столкновения не сработала, что может затруднить работу спасателей.

В отчете Euro NCAP отмечается также, что подушка безопасности водителя не обеспечила достаточного давления, в результате чего голова манекена коснулась рулевого колеса, а элементы панели приборов представляют опасность для ног передних пассажиров.

По итогам проверки уровень защиты взрослых пассажиров оценен в 69%, что ниже среднего показателя по классу. Эксперты подчеркнули, что при более высоких скоростях последствия подобных разрушений могут быть серьезнее.

При боковом ударе Dongfeng Box также показал слабые результаты - в конструкции отсутствуют системы, предотвращающие столкновение пассажиров между собой при ударе.

Еще один троечник - Volkswagen T-Cross. Причем модель проходила повторный краш-тест, после доработки.

Другие модели, представленные в последнем цикле испытаний Euro NCAP, показали высокие результаты. Максимальные оценки получили Audi Q3, Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Ebro s700 и s800 и Hongqi EHS5, Cadillac Optiq, Mazda 6e, Skoda Octavia, BMW X3.

Также в тестах приняли участие доработанные Chery Tiggo 7 и Tiggo 8, которые прошли в этот раз испытания на отлично. Ранее Euro NCAP сообщал о проблемах с боковыми шторками безопасности у этих кроссоверов.