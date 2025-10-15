Китайский Hongqi при регистрации в Москве превращается в недвижимость

Китайский премиум-автомобиль Hongqi при регистрации в Москве превращается в недвижимость. С такой историей к Бизнес ФМ обратился слушатель, пожелавший остаться анонимным. Он сообщил, что в октябре приобрел автомобиль, однако при постановке его на учет в столице возникла неожиданная проблема. Загвоздка в одной маленькой детали автомобиля.

«Был приобретен автомобиль Hongqi HS7 официального дилера «Авилон». 10 октября я поехал ставить его на учет в ГИБДД. При выдаче автомобиля менеджер мне сказал:

«Только не вздумайте его ставить в городе Москве». Я говорю: «Почему?» По закону на автомобиле должна быть идентификационная табличка, на которой нанесен разрешающий документ паспортного средства. Соответственно, эта табличка клеится на правую стойку между пассажирской дверью и водительской. Там в соответствии с ГОСТом 2018 года должен быть производитель, разрешение, что это действительно автомобиль, VIN-номер, масса и так далее. Табличка допускает изготовление в металлическом виде, тогда она приклепывается. И на всех предыдущих автомобилях действительно эти таблички с российским VIN были приклепаны. Здесь же табличка клееная, это тоже допускается на основании ГОСТа. Представительство переклеивает эти таблички, и самое интересное, что они изготавливают их на таком материале, который отличен от материала под лобовым стеклом. В момент обращения в ГАИ Москвы сам эксперт сказал о том, что у вас поддельная табличка. То есть китайские производители выполнили все требования, они поставили автомобиль, но с китайской табличкой. Представитель переклеил ее на другой материал. Соответственно, эксперт в городе Москве сказал, что табличка не из того материала, который под лобовым стеклом. Я обратился в представительство, там сказали, что разослали дилерам письмо, что это официальная табличка, и другие покупатели, которые столкнулись с этой проблемой, ставят машину на учет в регионе, отличном от города Москвы, там проблем нет. Но проблемы возникнут при продаже автомобиля, потому что следующий эксперт, который сравнит эти таблички, скажет, что у вас табличка с VIN-номером поддельная. Представительство никак не решает эту проблему, и я такой не один. Это на моделях HS5, HS7, то есть на всех машинах 2025 года».

Ранее, когда китайские автомобили только заходили на российский рынок, такие проблемы уже возникали, говорит автоэксперт Артем Бобцов:

Артем Бобцов автоэксперт «Первые случаи, о которых мы слышим, по крайней мере, за последние два года, подобные кейсы случались в 2022-2023 годах, пока не было единого понимания у новых китайских импортеров, как должны располагаться отличительные таблички китайских поставщиков, импортеров, дистрибьюторов, производителей. Довольно оперативно все эти проблемы были решены, и проблем с постановками на учет не возникло, а сейчас новая волна. Действительно, идентификационные таблички должны строго соответствовать техническому регламенту Таможенного союза. Там прописаны все требования к тому, что должно быть на них указано, из чего должны быть изготовлены и даже как они могут быть и должны быть закреплены на кузове автомобиля. Очевидно, что у китайского производителя возникли сложности с адаптацией. Раз проблема возникает в одном регионе, то, наверное, эти таблички соответствуют требованиям, но в каких-то деталях, видимо, соответствуют не на 100%. И, кстати говоря, в регионах у ГИБДД довольно часто встречаются различные трактовки технического регламента. Мы знаем истории, когда подержанные автомобили в некоторых регионах чуть ли не все поголовно отправляли на проведение экспертизы на предмет того, что автомобиль не угнан и на него не подделаны документы. Потому что там было несовпадение металлов в зоне, где выбивался VIN-номер на кузове. Все ГИБДД в отдельно взятых регионах были оснащены определенным оборудованием — диагностическими приборами, которые выявляли якобы расхождение металла, в соседних регионах ничего подобного не было. Очевидно, мы видим подобную историю в Москве, и это печально, поскольку для бренда Hongqi Москва ключевой регион, в общем, как и для других китайских производителей. Здесь много не только продаж физлицам, но и много корпоративных продаж. Этот бренд замещает немецкий премиум в первую очередь, много продаж для государственных органов, для государственных компаний, частных компаний — много b2b-продаж. И плохо, если все пострадают от этого, это довольно сильно скажется на репутации бренда в целом, что не очень хорошо».

Hongqi HS7 сейчас стоит около 4,5 млн рублей. Любые несоответствия данных и расположения таблички с VIN-номером автомобиля могут привести к проблемам с регистрацией. Проблемы возникнут, если пытаться изготовить дубликат своими руками. В случае повреждения или утери таблички можно обратиться к компаниям, которые занимаются изготовлением VIN-наклеек в соответствии с заводскими стандартами.