Volkswagen вложил в завод по производству грузовиков в КНР 2,3 млрд долларов

Концерн Volkswagen AG открыл в Китае производственное предприятие стоимостью 2,3 млрд долларов для поставок на крупнейший в мире рынок грузовых автомобилей Scania AB, а также для их экспорта в Азию. Об этом сообщает Bloomberg.

Завод в Ругао (провинция Цзянсу) рассчитан на выпуск 50 тыс. автомобилей в год. Производство должно начаться до конца 2025 года. Общий объем поставок автомобилей этой марки в прошлом году составил чуть более 102 тыс. единиц, а строительство нового завода в Китае стало крупнейшей инвестицией производителя на сегодняшний день.

По оценкам экспертов, стратегия модульного производства позволит Scania адаптировать выпуск продукции к местному спросу и инновациям. Будет также предложена новая линейка грузовиков Next Era. Попытки западных производителей большегрузных автомобилей закрепиться в Китае до сих пор сталкивались с недостатком прибыльности в условиях местной конкуренции.

Компания Scania, которая будет полностью владеть заводом в Ругао, рассчитывает извлечь выгоду из успехов Китая в электрификации и цифровизации грузовых автомобилей, отмечает издание.