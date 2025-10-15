Содержание седана Evolute обойдется таксисту в две его цены за три года

Маркетинговое агентство НАПИ подсчитало стоимость владения для электрического седана Evolute i-Pro при эксплуатации в такси. За три года работы в таком режиме на содержание машины уйдет 4,9 млн рублей при стоимости нового седана 2,49 млн рублей.

© Газета.Ru

При покупке в лизинг на 3 года под 26% и среднегодовом пробеге в 100 тыс. км на техобслуживание машины уйдет 484 тыс. рублей, на текущий ремонт — 316 тыс. рублей. Затраты на зарядку электрокара составят 975 тыс. рублей, на обслуживание лизингового договора — 932 тыс. рублей. Потеря стоимости за три года составит 1,9 млн рублей. Еще 268 тыс. рублей потребуется затратить на страхование ОСАГО.

В случае, если Evolute i-Pro будет эксплуатироваться в корпоративном парке без использования в таксомоторных перевозках, его стоимость владения за три года составит 2,7 млн рублей.

